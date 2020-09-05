Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Эксперты оценили вероятность нахождения Янтарной комнаты в Калининграде Общество, 20:20 Теннисист Рублев победил c крупным счетом в третьем круге US Open Спорт, 20:08 Роналду пропустит матч Лиги наций против Хорватии из-за инфекции Спорт, 19:48 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 19:38 В Минске на площади Независимости протестующие начали водить хороводы Политика, 19:28 Соратница Тихановской заявила об отъезде из Белоруссии не по своей воле Политика, 19:11 «Спартак» начал сезон КХЛ с двух поражений подряд Спорт, 19:00 Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального Политика, 18:54 Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой Политика, 18:47 Жерар Депардье принял православие Общество, 18:31 СМИ узнали об иске Доронина к Наоми Кэмпбелл на $3 млн Общество, 18:12 Поддержавший протесты в Белоруссии тренер покинул брестское «Динамо» Спорт, 18:05 В центре Самары обрушилась стена жилого дома Общество, 17:49 В «Открытой России» сообщили об обыске в петербургском офисе Политика, 17:35
Отравление Навального ,  
0 

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

Если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России нужно возбудить уголовное дело, заявил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль
Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечениеАлексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечениеАлексей Навальный (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, передает ТАСС.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — сказал Рошаль.

По его словам, если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России необходимо будет завести уголовное дело.

Российская прокуратура ранее не нашла причины для возбуждения уголовного дела из-за случившегося с Навальным. Ведомство запросило у Германии доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой «Шарите», но данные прокуратуре еще не передали. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев говорил 4 сентября, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального и что это доказывает отсутствие токсинов в организме.

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
Политика
Сергей Лавров

Федеральная врачебная палата Германии (Bundesärztekammer), о которой, вероятно, говорит Рошаль, — это общественная организация, которая объединяет 17 врачебных палат в ФРГ и представляет интересы немецких врачей.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Новосибирска в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, и оппозиционера доставили местную больницу. С того времени Навальный находится в коме. Соратники оппозиционера утверждали, что Навального отравили из-за его политической деятельности.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Через два дня после госпитализации Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие эксперты изначально заявили, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В нее входит в том числе нервно-паралитический яд «Новичок».

2 сентября правительство ФРГ подтвердило, что в организме Навального нашли схожее с «Новичком» вещество. Однако в Кремле заявили, что перед отправкой в Германию у Навального взяли целый комплекс анализов и никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.

О том, что Навального не могли отравить «Новичком», сообщил и Александр Сабаев — врач омской больницы, где лежал оппозиционер. Он пояснил, что подобные соединения достаточно токсичны и в случае отравления «Новичком» симптомы появились бы и у сопровождающих Навального людей.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Навальный, Рошаль
Материалы по теме
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Политика
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Общество
Песков назвал условие начала следствия по делу Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter