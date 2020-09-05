Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

Если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России нужно возбудить уголовное дело, заявил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль

Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечениеАлексей Навальный (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, передает ТАСС.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — сказал Рошаль.

По его словам, если после обсуждения с врачами из Германии подтвердится версия, что Навального отравили, в России необходимо будет завести уголовное дело.

Российская прокуратура ранее не нашла причины для возбуждения уголовного дела из-за случившегося с Навальным. Ведомство запросило у Германии доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой «Шарите», но данные прокуратуре еще не передали. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев говорил 4 сентября, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального и что это доказывает отсутствие токсинов в организме.