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Меркель заявила об отсутствии планов менять политику в отношении России

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Thomas Trutschel / photothek.de / Global Look Press)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что менять политику в отношении России необходимости нет. Об этом она рассказала во время ежегодной летней пресс-конференции, сообщает Bild.

«Россия — геостратегический игрок, с которым нужно поддерживать диалог», — сказала она. Она добавила, что Германия придерживается цели сохранять «хорошие отношения» с Россией.

По ее словам, она не считает необходимым изменение политики Германии в отношении России и добавила, что двусторонние отношения были натянутыми и раньше, например после воссоединения Крыма с Россией и приписываемого России покушения на Сергея Скрипаля в Великобритании.

«То несоответствие между тем, что мы видим с одной стороны, и постоянным стремлением к диалогу — с другой стороны, безусловно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы», — передает Frankfurter Allgemeine слова Меркель.

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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

В то же время федеральный канцлер предостерегла Россию от вмешательства в ситуацию в Белоруссии и выразила надежду, что силы, подготовленные Россией для отправки в Белоруссию, введены не будут.

Также Меркель заявила, что не считает «целесообразным» увязывать возможное отравление оппозиционера Алексея Навального с судьбой проекта Nord Stream 2, заявив, что трубопровод должен быть достроен.

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Проект Nord Stream 2 предполагает строительство газопровода от побережья России до Германии, он уже построен на 93%. Госдепартамент США включил Nord Stream 2 в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В Еврокомиссии заявили, что санкции США против Nord Stream 2 нарушают международное право. Кроме того, трое американских сенаторов пригрозили оператору немецкого порта Мукран, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, «финансовым уничтожением» из-за поддержки проекта газопровода. Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст назвал угрозу сенаторов дерзостью.

В августе глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Евросоюз продолжит вводить санкции против организаторов и исполнителей кибератаки на бундестаг в 2015 году. До этого в мае Меркель заявила, что у ФРГ есть доказательства причастности России к кибератаке. Говоря о возможных последствиях, Меркель сказала, что «оставляет за собой право принимать меры». В то же время канцлер отметила, что хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией, однако действия Москвы мешают «доверительному сотрудничеству» между странами. В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес России бездоказательными.

Теги: Ангела Меркель, Владимир Путин, ФРГ, Россия
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