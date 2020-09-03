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Поправки в Конституцию ,  
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В Верховный суд подали иск об отмене голосования по поправкам

Представители кампании «НЕТ!»
Представители кампании «НЕТ!» (Фото: netpopravkam / Facebook)

Противники поправок к Конституции России подали в Верховный суд коллективный иск с требованием отменить результаты голосования. Среди истцов — исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Илья Азар. Об этом сообщается на странице кампании «Нет!» в социальной сети Facebook.

«Представители кампании «Нет!» подали иск в Верховный суд — они считают процедуру голосования по поправкам в Конституцию незаконной», — говорится в сообщении. Под иском подписались более 42 тыс. человек, заявили представители кампании «Нет!».

Так, противники поправок хотят, чтобы суд признал недействительным постановление ЦИК о порядке голосования, которое предусматривало проведение досрочного голосования «вплоть до трех недель до даты голосования». По закону голосование должно состояться не раньше, чем через 30 дней после публикации указа президента. «Этот срок выдержан не был, поскольку отдельные виды «досрочки» начались через 10 дней после издания указа президента о дате голосования», — указали истцы.

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Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Кроме того, по их мнению, Центризбирком не имеет полномочий, позволяющих утверждать новые сроки и формы голосования, такие как «несколько вариантов «досрочки», голосование на придомовых территориях (на пнях и в багажниках) и электронное голосование». Заявители отметили, что действия ЦИК противоречат закону, и требуют отмены итогов голосования по поправкам.

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РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции за месяц, 1 июня, назначив его на 1 июля. ЦИК предложила провести голосования не только в основной день, но и за шесть дней до него. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объясняла это стремлением сократить угрозу заражения коронавирусом за счет разведения потоков избирателей.

10 июня началось досрочное голосование для моряков и жителей труднодоступных мест Чукотки, Сахалина и Ямало-Ненецкого автономного округа. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать онлайн. Среди других форм было надомное голосование. Meduza со ссылкой на сообщения в социальных сетях писала, что голосовать предлагалось «где угодно» — от багажника автомобиля до «пенька возле колодца». Памфилова в ответ на это заявляла, что выездное голосование проходит под навесами, а не «на лавочках и багажниках».

В июне Верховный суд отказался принять иск главы общественной организации Кировской области Общество защиты прав потребителей Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Ответчиком выступал глава государства Владимир Путин. Другой раз в суд подали депутат Мосгордумы Евгений Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Их иск также касался указа Путина.

По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, против высказались 21,27%. Они вступили в силу 4 июля.

Поправки предусматривают обнуление президентских сроков, закрепляют в Конституции роль и полномочия Госсовета, изменяют порядок назначения министров и руководителей силовых ведомств, расширяют полномочия Конституционного суда. Поправки также закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных пособий, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который должен быть равен прожиточному минимуму в среднем по России.

Теги: Верховный суд, поправки в Конституцию
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