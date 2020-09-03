В Верховный суд подали иск об отмене голосования по поправкам

Представители кампании «НЕТ!» (Фото: netpopravkam / Facebook)

Противники поправок к Конституции России подали в Верховный суд коллективный иск с требованием отменить результаты голосования. Среди истцов — исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Илья Азар. Об этом сообщается на странице кампании «Нет!» в социальной сети Facebook.

«Представители кампании «Нет!» подали иск в Верховный суд — они считают процедуру голосования по поправкам в Конституцию незаконной», — говорится в сообщении. Под иском подписались более 42 тыс. человек, заявили представители кампании «Нет!».

Так, противники поправок хотят, чтобы суд признал недействительным постановление ЦИК о порядке голосования, которое предусматривало проведение досрочного голосования «вплоть до трех недель до даты голосования». По закону голосование должно состояться не раньше, чем через 30 дней после публикации указа президента. «Этот срок выдержан не был, поскольку отдельные виды «досрочки» начались через 10 дней после издания указа президента о дате голосования», — указали истцы.

Кроме того, по их мнению, Центризбирком не имеет полномочий, позволяющих утверждать новые сроки и формы голосования, такие как «несколько вариантов «досрочки», голосование на придомовых территориях (на пнях и в багажниках) и электронное голосование». Заявители отметили, что действия ЦИК противоречат закону, и требуют отмены итогов голосования по поправкам.