Поправки в Конституцию , 18 июн, 11:03
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Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Это следует из карточки производства на сайте суда.
Иск 16 июня был зарегистрирован и передан судье. Заявителем по нему был указан
Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком — Владимир Путин. Через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию.
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