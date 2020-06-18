Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

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Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Это следует из карточки производства на сайте суда.

Иск 16 июня был зарегистрирован и передан судье. Заявителем по нему был указан

Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком — Владимир Путин. Через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию.

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