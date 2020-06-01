Памфилова назвала условия голосования по Конституции в условиях COVID-19

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала правила проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК продумал, как сделать так, чтобы максимально сократить опасность заражения, в том числе за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве».

Памфилова отметила, что ЦИК учел опыт проведения выборов в период пандемии в других странах и совместно с Роспотребнадзором разработал жесткие правила проведения голосования в таких условиях. Соответствующие документы уже направлены по линиям обоих ведомств в регионы России.

«Мы существенно изменили порядок проведения всероссийского голосования <...> для того, чтобы минимизировать возможные физические контакты... Все участники голосования будут обеспечены — мы это гарантируем — всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обязательно маска, обязательно перчатки и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками», — заверила Памфилова.

По ее словам, перед началом голосования планируется провести повсеместное тестирование членов избирательных комиссий на COVID-19. Еще одной мерой сокращения контактов станет разведение потоков голосующих, идущих на избирательный участок и выходящих с него, а также проведение голосования в течение нескольких дней.