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Поправки в Конституцию ,  
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Суд заблокировал доступ к сайту противников поправок к Конституции

Акция против обнуления президентских сроков у памятника князю Владимиру в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к сайту кампании «Нет!», активисты которой выступают против внесения поправок в Конституцию, и суд иск надзорного ведомства удовлетворил. Об этом РБК сообщила член комитета кампании «Нет!» Марина Литвинович.

«Сегодня нам стали люди писать, что у них не открывается сайт кампании «Нет!», после чего мы выяснили, что вчера состоялось заседание Таганского суда, о котором нас никто не уведомлял, и сайт был заблокирован», — сообщила она.

По словам Литвинович, претензия Роскомнадзора состоит в том, что сайт собирал персональные данные. «У нас было уже более 50 тыс. подписей людей, которые указывали свои имя, фамилию и род деятельности. На наш взгляд, никаких нарушений не было», — уточнила Литвинович.

Сайт движения также фигурирует в реестре Роскомнадзора, убедился корреспондент РБК, однако на момент публикации заметки сайт противников поправок к Конституции открывался.

Основанием для блокировки в реестре указана статья 15.5 федерального закона 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует порядок ограничения доступа к информации, которая обрабатывается с нарушением российских законов о защите персональных данных. В реестре Роскомнадзора также указано, что основанием для внесения сайта «Нет!» в него стало принятое 11 марта решение Таганского районного суда по делу М-953/2020.

При этом в картотеке самого суда информации о решении инстанции по делу нет, есть только указание на то, что исковое заявление принято к производству, а на 26 марта «назначена беседа». Ответчиком по делу в карточке дела на сайте Таганского суда указана компания CloudFlare Inc. Эта компания, по словам Литвинович, предоставляет услуги хостинга для сайта кампании «Нет!».

В пресс-службе Роскомнадзора РБК подтвердили факт обращения в суд. «Анализ содержания и функционала данного ресурса выявил факты нарушения администрацией ресурса правил сбора и обработки персональных данных российских граждан, предусмотренных законодательством», — заявили в ведомстве, сообщив, что суд ограничил доступ к данному ресурсу «на основании определения суда об обеспечительных мерах».

Позднее в Таганском суде РБК подтвердили, что удовлетворили ходатайство Роскомнадзора об обеспечении иска. «Приняты меры по обеспечению иска в виде внесения интернет-ресурса, а также иных копий указанного интернет-ресурса, в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — сообщила пресс-служба суда.

В описании на сайте кампании говорится, что цель участников движения — «добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на «голосовании» по поправкам в Конституцию», а также «организовать наблюдение за процедурой, чтобы зафиксировать все возможные фальсификации».

Теги: Конституция, блокировка, новости РБК
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