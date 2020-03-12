Суд заблокировал доступ к сайту противников поправок к Конституции

Акция против обнуления президентских сроков у памятника князю Владимиру в Москве (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к сайту кампании «Нет!», активисты которой выступают против внесения поправок в Конституцию, и суд иск надзорного ведомства удовлетворил. Об этом РБК сообщила член комитета кампании «Нет!» Марина Литвинович.

«Сегодня нам стали люди писать, что у них не открывается сайт кампании «Нет!», после чего мы выяснили, что вчера состоялось заседание Таганского суда, о котором нас никто не уведомлял, и сайт был заблокирован», — сообщила она.

По словам Литвинович, претензия Роскомнадзора состоит в том, что сайт собирал персональные данные. «У нас было уже более 50 тыс. подписей людей, которые указывали свои имя, фамилию и род деятельности. На наш взгляд, никаких нарушений не было», — уточнила Литвинович.

Сайт движения также фигурирует в реестре Роскомнадзора, убедился корреспондент РБК, однако на момент публикации заметки сайт противников поправок к Конституции открывался.

Основанием для блокировки в реестре указана статья 15.5 федерального закона 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует порядок ограничения доступа к информации, которая обрабатывается с нарушением российских законов о защите персональных данных. В реестре Роскомнадзора также указано, что основанием для внесения сайта «Нет!» в него стало принятое 11 марта решение Таганского районного суда по делу М-953/2020.