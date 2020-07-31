Путин предложил вручать экземпляр Конституции вместе с первым паспортом

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении подросткам экземпляра новой Конституции одновременно с первым паспортом гражданина России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации», — говорится в поручении президента.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 октября.

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