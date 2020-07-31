Путин поручил проработать не учтенные в поправках законодательные идеи

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок», — говорится в поручении.

Доклад с соответствующими предложениями президенту должны представить премьер-министр Михаил Мишустин, сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников и специалист по конституционному праву Талия Хабриева до 15 декабря.

В начале июля Путин заявил, что предложения, поступившие от людей, которые не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах. В феврале глава государства также говорил, что поправки, которые не войдут в Основной закон, не должны попасть «под сукно».