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Политика ,  
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Путин поручил проработать не учтенные в поправках законодательные идеи

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить идеи по изменениям в законодательство, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок», — говорится в поручении.

Доклад с соответствующими предложениями президенту должны представить премьер-министр Михаил Мишустин, сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников и специалист по конституционному праву Талия Хабриева до 15 декабря.

В начале июля Путин заявил, что предложения, поступившие от людей, которые не были учтены в Конституции, но представляют ценность для общества, должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах. В феврале глава государства также говорил, что поправки, которые не войдут в Основной закон, не должны попасть «под сукно».

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Фото: АГН «Москва»

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что у властей нет цели «бегом вносить» законопроекты, после того как были одобрены поправки в Конституцию. По его словам, изменения будут утверждены «после качественной правовой проработки».

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля. За изменения в Основной закон проголосовали 77,92% россиян, 21,27% выступили против. В силу поправки вступили 4 июля.

Теги: Владимир Путин, поручение, законы, поправки
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