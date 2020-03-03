ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Член участковой избирательной комиссии оспорил распоряжение президента о голосовании по Конституции. Судья Верховного суда отказался принимать заявление, указав, что документ никак не касается интересов истца

Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Определение с отказом в иске опубликовано на сайте Верховного суда.

С административным иском в Верховный суд 27 февраля обратился член Московской участковой избирательной комиссии № 2566 Александр Артемьев. Истец утверждал, что избиркомы занимаются организацией и проведением только выборов и референдумов, а следовательно, возлагать на них обязательство проводить общероссийское голосование незаконно. Копию обращения Артемьева опубликовал сайт движения «Голос».

В определении суда говорится, что «распоряжение президента Российской Федерации носит организационно-распорядительный характер». В нем указано, что подготовка общероссийского голосования возложена на ЦИК России. В постановлении также говорится об участии в подготовке голосования избиркомов регионов, территориальных избиркомов и участковых комиссий. «Каких-либо обязанностей непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не возлагается», — говорится в определении судьи Верховного суда Николая Романенкова.

Распоряжение об организации голосования по внесению поправок в Конституцию президент Путин подписал 14 февраля 2020 года. Согласно ему, органам государственной власти, а также местного самоуправления необходимо подготовиться к проведению голосования. ЦИК в свою очередь должна взять на себя подготовку проведения общероссийского голосования. В их подготовке должны участвовать избиркомы регионов, а также ТИКи и УИКи, следует из документа.