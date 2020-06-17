В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

Решение о принятии иска еще не принято. В марте Верховный суд уже отказывал в попытке оспорить распоряжение о голосовании

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».

Ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк. Решение о принятии или непринятии иска к производству судья примет позже.

О еще одном иске в ВС против указа о голосовании написал в своем Facebook депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его словам, истцами стали сам Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Соловей в своем Facebook подтвердил эту информацию и пообещал, что текст иска будет опубликован завтра.

10 июня ВС уже отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым, пишет «Интерфакс».