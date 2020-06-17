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Поправки в Конституцию ,  
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

Решение о принятии иска еще не принято. В марте Верховный суд уже отказывал в попытке оспорить распоряжение о голосовании
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».

Ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк. Решение о принятии или непринятии иска к производству судья примет позже.

О еще одном иске в ВС против указа о голосовании написал в своем Facebook депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его словам, истцами стали сам Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Соловей в своем Facebook подтвердил эту информацию и пообещал, что текст иска будет опубликован завтра.

10 июня ВС уже отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым, пишет «Интерфакс».

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В марте 2020 года Верховный суд отказал в иске члену Московской участковой избирательной комиссии № 2566 Александру Артемьеву, который утверждал, что избиркомы занимаются организацией и проведением только выборов и референдумов, а следовательно, возлагать на них обязательство проводить общероссийское голосование незаконно

ВС не увидел нарушений и противоречий в распоряжении Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. В определении суда говорилось, что «распоряжение президента Российской Федерации носит организационно-распорядительный характер». В нем указано, что подготовка общероссийского голосования возложена на ЦИК России. В постановлении также говорится об участии в подготовке голосования избиркомов регионов, территориальных избиркомов и участковых комиссий. «Каких-либо обязанностей непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не возлагается», — написал в определении судья Верховного суда Николая Романенкова.
 

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