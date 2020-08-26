Политика , 26 авг, 12:31
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Крашенинников сообщил о планах расширить состав Госсовета
Павел Крашенинников
Состав Госсовета планируется расширить, в него могут войти генпрокурор и глава Счетной палаты. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».
«Наверно, я думаю, он [Госсовет] будет немножко пошире. Как будет — это пока все в проектной стадии. Губернаторы — да, наверное, председатель правительства, наверное, представители федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счетной палаты», — сказал Крашенинников.
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