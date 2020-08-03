ЦИК оценила возможность внедрения электронного голосования в 2021 году

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что пока неизвестно, получится ли внедрить электронное голосование к выборам в Госдуму в 2021 году, передает «РИА Новости».

«В будущем году это трудная кампания у нас, выборы в Государственную думу. И я не могу пока с уверенностью сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически, чтобы повсеместно, наряду с традиционным голосованием, внедрить электронное голосование», — заявила Памфилова.

Она уточнила, что в ЦИК поставили задачу разработать дистанционную форму голосования к выборам, однако для этого необходимо многое сделать. По ее словам, есть ряд проблем, поэтому Центризбирком работает одновременно интенсивно и осторожно.

Впервые дистанционное голосование было опробовано во время голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня до 1 июля. Такой формат был доступен для жителей Москвы и Нижегородской области.