Прокурор запросил 11 лет для Ефремова по делу о смертельном ДТП

Гособвинение попросило приговорить актера Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ходе прений в Пресненском районном суде Москвы, где рассматривалось дело Михаила Ефремова, сторона обвинения попросила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент РБК.

«Звание артиста не дает права ездить за рулем пьяным. Необходимо помнить о страшной смерти Захарова, все тело и органы были раздроблены», — отметила сторона обвинения.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался.

Экспертиза установила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, также в его анализах были обнаружены следы наркотиков. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором заявил о том, что «непростительно садиться по пьянке за руль» и попросил прощения у семьи погибшего. После этого актер отказался от признания вины и заявил, что создал видео «с похмелья», а сам момент аварии не помнит.