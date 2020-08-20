Свидетель заявил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском месте»

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Во время аварии на Смоленской площади актер Михаил Ефремов «100% сидел на пассажирском сиденье», заявил свидетель защиты Александр Кобец, передает «РИА Новости».

По его словам, после аварии он подошел к машине Ефремова, «увидел, что там было два человека». «За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», — сказал свидетель (цитата по ТАСС).

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