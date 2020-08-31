Второй свидетель заявил о еще одном человеке в машине Ефремова

Ливан Бадасян (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Один из свидетелей защиты Михаила Ефремова заявил, что видел, как на заднее сиденье автомобиля актера садился «высокий мужчина в бейсболке». Об этом он сообщил в Пресненском суде Москвы, передает «РИА Новости».

Свидетель Теван Бадасян рассказал, что по пути за сигаретами в магазин в Плотниковом переулке в день смертельного ДТП с участием автомобиля актера он увидел на улице мужчину. «Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он блатной был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще», — заявил Бадасян. Кто потом сел за руль джипа и как автомобиль уезжал, свидетель уже не видел.

Это второй свидетель, утверждающий, что в машине Ефремова был и другой человек. Ранее свидетель защиты Александр Кобец заявил о том, что во время ДТП Ефремов находился на пассажирском сиденье. По его словам, за рулем находился черноволосый мужчина примерно 38 лет, который сказал ему уходить в нецензурной форме. При этом свидетель признался, что страдает от проблем со зрением, а перед тем как стал свидетелем ДТП, он пил пиво.

31 августа еще один свидетель, Андрей Гаев, заявил в суде, что после ДТП Ефремов вышел со стороны пассажирского сиденья.