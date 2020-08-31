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Авария с участием Ефремова ,  
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Второй свидетель заявил о еще одном человеке в машине Ефремова

Ливан Бадасян
Ливан Бадасян (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Один из свидетелей защиты Михаила Ефремова заявил, что видел, как на заднее сиденье автомобиля актера садился «высокий мужчина в бейсболке». Об этом он сообщил в Пресненском суде Москвы, передает «РИА Новости».

Свидетель Теван Бадасян рассказал, что по пути за сигаретами в магазин в Плотниковом переулке в день смертельного ДТП с участием автомобиля актера он увидел на улице мужчину. «Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он блатной был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще», — заявил Бадасян. Кто потом сел за руль джипа и как автомобиль уезжал, свидетель уже не видел.

Это второй свидетель, утверждающий, что в машине Ефремова был и другой человек. Ранее свидетель защиты Александр Кобец заявил о том, что во время ДТП Ефремов находился на пассажирском сиденье. По его словам, за рулем находился черноволосый мужчина примерно 38 лет, который сказал ему уходить в нецензурной форме. При этом свидетель признался, что страдает от проблем со зрением, а перед тем как стал свидетелем ДТП, он пил пиво.

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Михаил Ефремов (в центре)

31 августа еще один свидетель, Андрей Гаев, заявил в суде, что после ДТП Ефремов вышел со стороны пассажирского сиденья.

Он рассказал, что видел, как его друг Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья». По его словам, это был «лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею». Как заявил Гаев, потом он узнал, что это Ефремов.

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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, в котором находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался от полученных травм в больнице. По данным медэкспертизы, Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, Пресненский суд Москвы
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