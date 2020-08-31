Ефремов объяснил признание вины словами «с похмелья был нервным»

Михаил Ефремов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов заявил, что первоначально признал вину в смертельном ДТП под влиянием похмельного синдрома. Об этом он заявил в ходе дачи показаний в Пресненском суде по своему делу — впервые с начала судебного процесса, передает «РИА Новости».

«Я вину признал, потому что с похмелья был нервным… На самом деле я не виноват», — сказал он.

По словам актера, видео с места аварии, на котором Ефремов говорит, что был за рулем в момент происшествия, смонтировано. «По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — утверждает он (цитата по ТАСС).

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