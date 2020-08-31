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Ефремов в суде озвучил свое последнее желание

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, в ходе заседания в Пресненском суде Москвы сравнил себя с приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

«В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни приговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине», — сказал Ефремов.

Актер также озвучил в суде свое последнее желание. «Прошу вас, выполните мое последнее желание: ️сделайте экспертизу в машине», — цитирует его РЕН-ТВ. Он добавил, что никогда не садился за руль нетрезвым, «только на пассажирское [сидение]», приводит слова актера телеканал.

ТАСС при этом уточняет, что речь идет о биологической экспертизе лобового стекла его машины. Защитники Ефремова отметили, что Ефремов готов признать вину, если исследование докажет, что он был за рулем. Обвинение отметило, что с момента аварии прошло много времени, и биологические следы могли не сохраниться. Судья отклонила ходатайство об экспертизе.

Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи
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Ранее защитник Ефремова показал видео, которое, по его словам, позволит «разнести» оппонентов в суде. Это запись с камер видеонаблюдения на дорогах Москвы. Они отслеживали большую часть пути актера вечером, когда случилось ДТП. Исключение составляет момент перед поворотом на Садовое кольцо, который не попал на видео. Адвокат объяснил, что перед поворотом на Садовое кольцо его подзащитный, возможно, заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское сиденье.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади. Машина актера выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался в больнице. Экспертиза показала, что во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На первом слушании в суде Ефремов сказал, что не признает вину, поскольку ничего не помнит.

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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