Ефремов в суде озвучил свое последнее желание

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, в ходе заседания в Пресненском суде Москвы сравнил себя с приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

«В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни приговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине», — сказал Ефремов.

Актер также озвучил в суде свое последнее желание. «Прошу вас, выполните мое последнее желание: ️сделайте экспертизу в машине», — цитирует его РЕН-ТВ. Он добавил, что никогда не садился за руль нетрезвым, «только на пассажирское [сидение]», приводит слова актера телеканал.

ТАСС при этом уточняет, что речь идет о биологической экспертизе лобового стекла его машины. Защитники Ефремова отметили, что Ефремов готов признать вину, если исследование докажет, что он был за рулем. Обвинение отметило, что с момента аварии прошло много времени, и биологические следы могли не сохраниться. Судья отклонила ходатайство об экспертизе.