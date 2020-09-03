Ефремов признал в суде свою вину в ДТП

Ефремов признал свою вину в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Обвинение запросило в качестве наказания 11 лет лишения свободы

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, на заседании в Пресненском суде Москвы признал свою вину, передает корреспондент РБК.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда г. Москвы

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Такое заявление Ефремов сделал после того, как судья спросила, не против ли подсудимый приступить к прениям сторон в отсутствие его второго адвоката Елизаветы Шаргородской.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — заявил Ефремов (цитата по «РИА Новости»).

Представитель гособвинения попросила суд скептически отнестись к показаниям свидетелей, которые говорили, что Ефремов не находился за рулем автомобиля во время аварии, передает корреспондент РБК. Она также попросила для актера наказания в виде 11 лет лишения свободы.