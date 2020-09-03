Ефремов признал в суде свою вину в ДТП

«Звание артиста не дает права ездить за рулем пьяным. Необходимо помнить о страшной смерти Захарова: все тело и органы были раздроблены», — сказала представитель гособвинения.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Автомобиль актера на скорости вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и лоб в лоб врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм последний скончался в больнице.
Экспертиза установила, что актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).
После ДТП появилось видео, на котором Ефремов говорит, что был за рулем в момент происшествия. Однако позже актер заявил, что кадры были смонтированы, а свою вину в аварии он признал, «потому что с похмелья был нервным». «На самом деле я не виноват», — говорил Ефремов.
В начале августа актер и вовсе отказался признать свою вину. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» — сказал он. По словам Ефремова, в день аварии он дома выпил бутылку водки, а затем «на такси искал пиво». «Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера», — заявлял актер.
Помимо того что Ефремов сначала признал свою вину, а затем отказался от этого, дело запутывали и показания свидетелей. Один из них заявил, что за рулем автомобиля во время ДТП был «славянской внешности мужчина лет 38», в то время как сам актер на «100% сидел на пассажирском сиденье». В то же время этот же свидетель признался, что слеп на один глаз, а у второго близорукость «минус три».
О том, что в машине было два человека, сообщал и другой свидетель. По его словам, на заднее сиденье автомобиля актера сел «высокий мужчина в бейсболке».
После заявлений Ефремова и показаний свидетелей сын Захарова попросил суд посадить актера на восемь лет. Его представитель уточнил, что такое заявление вызвано поведением Ефремова, для которого «собственные эмоции важнее эмоций потерпевших».
По статье предъявленного обвинения актеру грозит до 12 лет лишения свободы.