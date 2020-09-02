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Отравление Навального ,  
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В МИДе заявили об ожидании ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному

Вид на клинику «Шарите» в Берлине, куда госпитализирован Алексей Навальный
Вид на клинику «Шарите» в Берлине, куда госпитализирован Алексей Навальный (Фото: Christoph Soeder / DPA / AP)

Москва ждет ответа от Германии на запрос Генеральной прокуратуры России по возможному отравлению оппозиционера Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

«Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на заявление немецкого правительства об обнаружении следов отравления ядом из группы «Новичок» в организме Навального.

Накануне Генпрокуратура запросила у Министерства юстиции ФРГ результаты анализов Навального, в том числе на яды, а также данные о лечении политика.

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Алексей Навальный

2 сентября немецкие власти заявили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления политика ядом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Именно этим ядом, по мнению британских властей, были отравлены экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в 2018 году в Солсбери.

В немецком правительстве осудили атаку с применением вещества нервно-паралитического действия и потребовали объяснений от российской стороны. Берлин заявил, что проинформирует посла России Сергея Нечаева о полученных данных об отравлении Навального. Нечаева вызвали в МИД Германии. Власти ФРГ также уведомят своих партнеров — ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию об отравлении политика ядом из группы «Новичок».

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера доставили в больницу. С тех пор он находится в коме. Сторонники Навального заявили, что политика отравили. Однако омские врачи исключили, что Навальный был отравлен. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Изначально специалисты «Шарите» сообщали, что выявили признаки отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К ним относятся фосфороорганические соединения, включая природные яды и боевые отравляющие вещества, такие как зарин, зоман и «Новичок».

Теги: МИД России, Германия, Алексей Навальный, отравление
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