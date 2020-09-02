В МИДе заявили об ожидании ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному

Вид на клинику «Шарите» в Берлине, куда госпитализирован Алексей Навальный (Фото: Christoph Soeder / DPA / AP)

Москва ждет ответа от Германии на запрос Генеральной прокуратуры России по возможному отравлению оппозиционера Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

«Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на заявление немецкого правительства об обнаружении следов отравления ядом из группы «Новичок» в организме Навального.

Накануне Генпрокуратура запросила у Министерства юстиции ФРГ результаты анализов Навального, в том числе на яды, а также данные о лечении политика.

2 сентября немецкие власти заявили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления политика ядом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Именно этим ядом, по мнению британских властей, были отравлены экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в 2018 году в Солсбери.