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Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

Команда Алексея Навального опубликовала расследование, которое политик сделал непосредственно перед своей госпитализацией. В нем рассказывается об имуществе и бизнесе депутатов в Новосибирске
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Алексей Навальный / YouTube)

На YouTube-канале Алексея Навального опубликовано расследование, которое он с командой снял перед тем, как был госпитализирован в Омске. Оно называется «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить», в нем рассказывается о ситуации в Новосибирске и бизнесе местных депутатов-единороссов, в частности Алексея Джулая и Кирилла Покровского.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, этот фильм — первая серия расследований о региональной политике в преддверии единого дня голосования 13 сентября. Начало фильма посвящено Алексею Джулаю. Согласно его декларации о доходах, в 2020 году он заработал 22 млн руб. Джулай владеет двумя квартирами. Площадь каждой 124 кв. м. В его собственности также 81 земельный участок, два помещения и одно здание. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компаний «Дискус» — городского застройщика. «Дискус» был создан Джулаем в 2000 году. С 2010 года Джулай входит в совет депутатов Новосибирска. В фильме Навальный и его команда общаются с жителями районов, застройку которых вела компания «Дискус». Их собеседники жалуются на качество домов. Среди них — живущий в этом же районе оппозиционный политик Даниил Маркелов, который на момент съемок фильма выступал в качестве соперника Джулая на выборах. Однако к моменту публикации суд отменил его регистрацию. Команда Навального утверждает, что это было сделано по требованию Джулая, однако, как указывает «Сибкрай», заявление подавал другой кандидат, Александр Селютин.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Дискус».

Также в расследовании говорится о бизнесе и имуществе других депутатов-единороссов из городского собрания — Кирилла Покровского, Евгения Яковенко и Сергея Бондаренко.

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Фото: sergey.a.boyko / Facebook

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Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, состояние оценивалось как тяжелое. В ночь на 22 августа врачи разрешили перевезти политика в Германию. Его поместили в берлинскую клинику «Шарите».

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Издание «Тайга.инфо» писало, что перед госпитализацией Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». В Томске, как и в Новосибирске, осенью пройдут выборы, в которых примут поддерживаемые командой Навального оппозиционные кандидаты, отмечало издание.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Алексей Навальный, Новосибирск, ФБК
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