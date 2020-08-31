Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

Команда Алексея Навального опубликовала расследование, которое политик сделал непосредственно перед своей госпитализацией. В нем рассказывается об имуществе и бизнесе депутатов в Новосибирске

Алексей Навальный (Фото: Алексей Навальный / YouTube)

На YouTube-канале Алексея Навального опубликовано расследование, которое он с командой снял перед тем, как был госпитализирован в Омске. Оно называется «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить», в нем рассказывается о ситуации в Новосибирске и бизнесе местных депутатов-единороссов, в частности Алексея Джулая и Кирилла Покровского.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, этот фильм — первая серия расследований о региональной политике в преддверии единого дня голосования 13 сентября. Начало фильма посвящено Алексею Джулаю. Согласно его декларации о доходах, в 2020 году он заработал 22 млн руб. Джулай владеет двумя квартирами. Площадь каждой 124 кв. м. В его собственности также 81 земельный участок, два помещения и одно здание. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компаний «Дискус» — городского застройщика. «Дискус» был создан Джулаем в 2000 году. С 2010 года Джулай входит в совет депутатов Новосибирска. В фильме Навальный и его команда общаются с жителями районов, застройку которых вела компания «Дискус». Их собеседники жалуются на качество домов. Среди них — живущий в этом же районе оппозиционный политик Даниил Маркелов, который на момент съемок фильма выступал в качестве соперника Джулая на выборах. Однако к моменту публикации суд отменил его регистрацию. Команда Навального утверждает, что это было сделано по требованию Джулая, однако, как указывает «Сибкрай», заявление подавал другой кандидат, Александр Селютин.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Дискус».

Также в расследовании говорится о бизнесе и имуществе других депутатов-единороссов из городского собрания — Кирилла Покровского, Евгения Яковенко и Сергея Бондаренко.