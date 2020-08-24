Омские врачи не нашли у Навального упомянутые медиками ФРГ вещества

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Омские медики не обнаружили ингибиторы холинестеразы в крови политика Алексея Навального, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Ранее врачи немецкой клиники «Шарите» (Charité), куда доставили Навального, сообщили, что результаты его анализов указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Сабаев отметил, что при поступлении в омскую больницу врачи провели исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ в организме Навального, включая ингибиторы холинестеразы.

«Результат отрицательный», — сказал Сабаев (цитата по ТАСС).

Также медик заявил, что у политика отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.