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Отравление Навального ,  
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Омские врачи не нашли у Навального упомянутые медиками ФРГ вещества

Фото: FILIP SINGER / EPA / ТАСС
Фото: FILIP SINGER / EPA / ТАСС

Омские медики не обнаружили ингибиторы холинестеразы в крови политика Алексея Навального, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Ранее врачи немецкой клиники «Шарите» (Charité), куда доставили Навального, сообщили, что результаты его анализов указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Сабаев отметил, что при поступлении в омскую больницу врачи провели исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ в организме Навального, включая ингибиторы холинестеразы.

«Результат отрицательный», — сказал Сабаев (цитата по ТАСС).

Также медик заявил, что у политика отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному
Политика
Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что власти страны считают «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционного оппозиционера. По его словам, в Берлине убеждены, что Навальному необходимо предоставить личную защиту.

Политику стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в городскую больницу, он впал в кому. Сторонники политика считают, что его отравили, но омские врачи отвергли версию об отравлении. По словам заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда доставили Навального, Анатолия Калиниченко, ядов или их следов в организме в анализах политика не обнаружили.

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Теги: Алексей Навальнй, отравление, Омск
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