«Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального

Оппозиционеру Алексею Навальному сделали 59 различных анализов в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, в общей сложности он провел там 44 часа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в медицинских кругах. Издание восстановило хронологию оказания помощи политику и его последующего вывоза в Германию.

Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, 20 августа. Его экстренно посадили в Омске и госпитализировали политика. На следующий день в Омск прибыл самолет с немецкими врачами на борту, на котором планировалось отправить Навального в Германию для продолжения лечения.

По данным издания, врачам предложили осмотреть пациента, однако они отказались от осмотра его в клинике и отправились в гостиницу. Позже сотрудники омской больницы еще раз переговорили с немецкими коллегами и предложили осмотреть Навального вместе для того, чтобы определить, допустимо ли его транспортировать.

Проведя совместный осмотр и учитывая позитивную динамику состояния пациента, врачи приняли решение о том, что экстренной необходимости в перевозке Навального не было, сообщает «Коммерсантъ».

Вечером того же дня состоялся медицинский консилиум с участием московских специалистов, в ходе которого было решено, что Навального можно транспортировать. После этого жена Навального Юлия и его брат письменно подтвердили желание транспортировать политика, а берлинская клиника «Шарите» — принять его.