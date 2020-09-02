Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, добавив статью о совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК России). Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
«Следствием к обвинению добавлена статья о совершении преступления организованной группой», — сказал Бадамшин.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Корреспондент издания Meduza Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотические вещества при личном обыске и в квартире. Суд отправил журналиста под домашний арест. Журналист заявил, что наркотики ему подкинули, а преследование связывал с расследованиями, которые он тогда проводил. Позднее все обвинения с Голунова были сняты.