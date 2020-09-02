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Преследование Ивана Голунова ,  
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Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова

Игорь Ляховец (в центре)
Игорь Ляховец (в центре) (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Следствие ужесточило обвинение бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, добавив статью о совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК России). Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Следствием к обвинению добавлена статья о совершении преступления организованной группой», — сказал Бадамшин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

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Иван Голунов

Корреспондент издания Meduza Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотические вещества при личном обыске и в квартире. Суд отправил журналиста под домашний арест. Журналист заявил, что наркотики ему подкинули, а преследование связывал с расследованиями, которые он тогда проводил. Позднее все обвинения с Голунова были сняты.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста прекращено в связи с недоказанностью вины. Президент Владимир Путин называл произволом дело Голунова. В отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании журналиста, было открыто уголовное дело.

Его фигурантами стали пятеро бывших сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы — Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и их экс-начальник, бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД майор Игорь Ляховец. В январе 2020 года Басманный суд Москвы взял под стражу пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Позднее им продлили срок нахождения под стражей, Коновалова перевели под домашний арест.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

Защитник Ляховца, адвокат Алексей Коврижкин, 7 августа сообщил, что расследование в отношении фигурантов дела Голунова завершено. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).

Теги: новости, Иван Голунов, уголовное дело
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