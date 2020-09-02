Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста прекращено в связи с недоказанностью вины. Президент Владимир Путин называл произволом дело Голунова. В отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании журналиста, было открыто уголовное дело.

Его фигурантами стали пятеро бывших сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы — Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и их экс-начальник, бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД майор Игорь Ляховец. В январе 2020 года Басманный суд Москвы взял под стражу пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Позднее им продлили срок нахождения под стражей, Коновалова перевели под домашний арест.

Защитник Ляховца, адвокат Алексей Коврижкин, 7 августа сообщил, что расследование в отношении фигурантов дела Голунова завершено. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК).