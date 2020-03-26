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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Речь идет о Романе Феофанове, Акбаре Сергалиеве, Игоре Ляховце и Максиме Уметбаеве.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении обвиняемым меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано», — говорится в сообщении.

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В январе текущего года Басманный суд Москвы арестовал Феофанова, Сергалиева, Уметбаева, Ляховца и Дениса Коновалова.

Их обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), а также фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК России) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России). По данным следствия, в июне 2019 года полицейские подкинули журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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В феврале одного из обвиняемых, Коновалова, перевели под домашний арест. Следователь Олег Шачнев говорил, что решение было принято, после того как экс-полицейский «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела», что изменило обстоятельства заключения под стражу. 

Теги: Иван Голунов, полиция, новости РБК
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