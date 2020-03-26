Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова
Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Речь идет о Романе Феофанове, Акбаре Сергалиеве, Игоре Ляховце и Максиме Уметбаеве.
«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении обвиняемым меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано», — говорится в сообщении.
В январе текущего года Басманный суд Москвы арестовал Феофанова, Сергалиева, Уметбаева, Ляховца и Дениса Коновалова.