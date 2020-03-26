Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Речь идет о Романе Феофанове, Акбаре Сергалиеве, Игоре Ляховце и Максиме Уметбаеве.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении обвиняемым меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано», — говорится в сообщении.

В январе текущего года Басманный суд Москвы арестовал Феофанова, Сергалиева, Уметбаева, Ляховца и Дениса Коновалова.