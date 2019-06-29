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Преследование Ивана Голунова ,  
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Путин назвал произволом дело против Голунова
Действия правоохранителей должны быть расследованы, после чего надо принять соответствующие решения, заявил президент России на пресс-конференции в Японии
Владимир Путин  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол. Трансляцию ведет РБК.

«Это просто произвол, и он должен быть расследован, должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — сказал глава государства.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении дела против Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Полицейские утверждали, что при обыске нашли у него запрещенное вещество мефедрон, а также пакетик с кокаином. Журналист говорил, что наркотики ему подкинули, в ходе экспертизы в смывах с рук не нашли наркотических веществ.

Путин после ситуации с журналистом по ходатайству Колокольцева освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД. Уволены были глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майор Юрий Девяткин и руководитель УВД по Западному административному округу столицы генерал-майор Андрей Пучков. Позднее в отставку по выслуге лет подал начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по ЗАО полковник Игорь Петухов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Путин, Иван Голунов, Полиция
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