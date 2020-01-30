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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

О задержании пятерых бывших сотрудников МВД Следственный комитет объявил накануне. Следователи считают, что они незаконно приобрели наркотики и подбросили их журналисту, чтобы привлечь его к уголовной ответственности
Денис Коновалов (Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»)

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. Речь идет о Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове и Максиме Уметбаеве, а также их бывшем начальнике Игоре Ляховце. Об их задержании стало известно накануне.

Все пятеро были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД.

  • Роман Феофанов, бывший оперативник. Сам он не согласился с обвинением «в полном объеме». Он напомнил, что в течение восьми месяцев, «пока идет следствие, мог скрыться». «Но я жил по месту жительства, никуда не переезжал», — добавил он. Свою вину не признал.
  • Денис Коновалов, бывший оперативник. Заявил, что не намерен скрываться от следствия. Защита указала, что у него двое детей, один из которых проходит курс в реабилитационном центре в связи с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. В ответ на доводы следствия о том, что он может скрыться, адвокат Коновалова заявил, что «с июня у него была возможность это сделать, но он же этого не делал». Свою вину Коновалов не признал.
  • Игорь Ляховец, бывший заместитель начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков. Следствие считает его возможным организатором задержания Голунова. На суде он заявил, что считает меру пресечения в виде ареста мерой давления. По его словам, ему «поступали предложения», чтобы он «сам дискредитировал себя и своих сотрудников». «Все знают, что ситуация политическая», — сказал он. У Ляховца есть медаль за отличную службу в Госнаркоконтроле, медаль «Лучший в профессии» и ряд других наград. По его словам, на момент задержания журналиста он был в отпуске, но «ребята позвонили посоветоваться по проведению оперативно-разыскных мероприятий». Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что Ляховец был на месте задержания, когда оно происходило, а затем приезжал в отдел. «Хотел бы я посмотреть, как он делал это в отпуске», — сказал он. На суде бывший полицейский представился как индивидуальный предприниматель. Голунов в своем Telegram-канале обратил внимание, что в качестве ИП Ляховец зарегистрировался девять дней назад, единственным видом деятельности указав расследования. Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин в разговоре с журналистами на выходе из зала заседаний в Басманном суде рассказал, что его подзащитный со своим начальником Андреем Щировым, который сейчас проходит свидетелем по делу Голунова, «бросали жребий, кого примут». На уточняющий вопрос о том, решали ли они между собой, кто будет задержан, он ответил отрицательно, добавив, что про жребий сказал «условно». Свою вину Ляховец не признал.
  • Максим Уметбаев, бывший оперативник. На заседании сидел в капюшоне, скрывая лицо от журналистов. Он частично признал вину «ввиду применения физической силы» — Голунов говорил, что после задержания Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а когда журналист упал, наступил на него ногой. Адвокат экс-полицейского заявил: «Уметбаев превысил свои служебные полномочия и нанес пощечину потерпевшему. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал. Из допросов свидетелей следует, что он участия в задержании потерпевшего, в досмотре потерпевшего не принимал». Адвокат добавил, что у Уметбаева была задача «осмотреть квартиру» журналиста Голунова, где с ним все время рядом находился понятой. «Поэтому никакой возможности произвести фальсификации у него не было».

  • Акбар Сергалиев, бывший оперативник. Он заявил, что не принимал участия в задержании Голунова. Рассказал, что воспитывался в детском доме, а к службе подходил с патриотизмом. После увольнения из полиции он устроился на работу в сеть «Красное & Белое». В компании он работал сотрудником отдела по предотвращению потерь. «Успешно прошел стажировку», — сообщали в компании. После задержания Сергалиева «Красное & Белое» сообщила, что он не вышел на работу. Свою вину не признал.

СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков
Общество

По версии следствия, задержав журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, оперативники подложили ему в рюкзак и квартиру наркотики с целью незаконно привлечь его к уголовной ответственности, сообщалось на сайте СК. «Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств», — отмечалось в заявлении ведомства. Для этого они незаконно приобрели и хранили наркотики, считают следователи.

СМИ узнали о статусе свидетеля у одного полицейского из дела Голунова
Общество

Допрошенный по делу Ивана Голунова бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров остался в статусе свидетеля, сообщал накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В деле также фигурируют неустановленные лица, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Он не уточнил их роль, но отметил, что следствие рассчитывает выйти на них в том числе с помощью показаний экс-полицейских.

Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы заявили об обнаружении у него около 4 г мефедрона, а в квартире — еще свертка с кокаином. Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест, однако 8 июня освободил его и снял обвинения за недоказанностью вины.

После освобождения Голунова президент Владимир Путин также освободил от должности начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.

Уголовное дело о нарушениях в связи с задержанием Голунова завели только в декабре. Как рассказал Meduza адвокат журналиста Сергей Бадамшин, дело возбудили накануне большой пресс-конференции Путина в середине декабря.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Иван Голунов, Басманный суд, арест
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