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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Попытка привлечь Голунова к уголовной ответственности началась до того, как он занялся расследованием о ритуальном бизнесе, рассказал журналист
Иван Голунов (справа)
Иван Голунов (справа) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.

«Вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали, что я об этом пишу», — сообщил он.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По словам Голунова, к таким выводам он пришел после того, как в ходе следствия ему стали известны «дополнительные подробности». Он отметил, что раскрыть их не может. «Сейчас идет работа по заказчику этого преступления», — добавил журналист.

Голунов также считает, что глава московского управления ФСБ Алексей Дорофеев и его бывший помощник Марат Медоев, которые упоминались в его расследовании, не имеют отношения к его задержанию. Никто из них с ним не связывался, отметил журналист.

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Иван Голунов

По словам Голунова, он не считает себя «случайной жертвой». «Не было задачи задержать просто какого-то человека, журналиста. Была задача — конкретно я. Другой не подошел бы на эту роль», — убежден он. Голунов добавил, что знает, какая именно из его заметок стала причиной его преследования, но говорить о конкретных деталях пока не может, поскольку сейчас идет следствие.

Журналиста задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что у него обнаружили около 4 грамма мефедрона, а в квартире нашли свертки с кокаином. Спустя два дня с Голунова сняли обвинения, так как его вина не была доказана. 11 июня дело против журналиста было прекращено.

Полицейских, которые участвовали в задержании Голунова, уволили. В январе текущего года их задержали и арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Следствие считает, что они незаконно приобрели наркотики и подбросили их журналисту, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Версия о том, что преследование Голунова может иметь отношение к его расследованию о ГБУ «Ритуал» и связи его руководства с силовиками, появилась сразу после задержания журналиста. В частности, он сам связывал свой арест с подготовкой материала. Голунов рассказывал, что в день задержания сдал текст редактору. В январе 2020 года, как сообщала «Новая газета», глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что проверка не нашла доказательств причастности Дорофеева и Медоева к задержанию журналиста.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иван Голунов, расследование, уголовное дело
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