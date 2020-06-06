Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Попытка привлечь Голунова к уголовной ответственности началась до того, как он занялся расследованием о ритуальном бизнесе, рассказал журналист

Иван Голунов (справа) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.

«Вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали, что я об этом пишу», — сообщил он.

По словам Голунова, к таким выводам он пришел после того, как в ходе следствия ему стали известны «дополнительные подробности». Он отметил, что раскрыть их не может. «Сейчас идет работа по заказчику этого преступления», — добавил журналист.

Голунов также считает, что глава московского управления ФСБ Алексей Дорофеев и его бывший помощник Марат Медоев, которые упоминались в его расследовании, не имеют отношения к его задержанию. Никто из них с ним не связывался, отметил журналист.