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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова

По словам следователя, Коновалов дал признательные показания. Бывшего сотрудника МВД перевели под домашний арест
Денис Коновалов (слева) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему оперативнику УВД по ЗАО Москвы Денису Коновалову, обвиняемому в превышении полномочий в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Коновалова отправили под домашний арест до 29 марта.

На заседании следователь Олег Шачнев рассказал, что после ареста Коновалов «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела», и это позволяет говорить о том, что обстоятельства, ставшие причиной его заключения под стражу, «существенно изменились». Вместе с тем Коновалов по-прежнему может повлиять на свидетелей или скрыться, поэтому его все же необходимо изолировать. Прокурор, адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин и защитник самого оперативника ходатайство следователя поддержали. Сам бывший полицейский кратко заявил, что тоже согласен.

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Политика

Спецкор издания Meduza Иван Голунов был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков 6 июня прошлого года и был отправлен под домашний арест. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении его дела и о том, что обстоятельства его задержания будут тщательно проверены. Голунов связывал свое задержание с подготовкой расследования о связях руководства столичного управления ФСБ с ритуальным бизнесом.

В течение следующих нескольких недель полицейские, принимавшие участие в задержании Голунова, а также руководители УВД по ЗАО были уволены. Уголовное дело в отношении них было возбуждено только спустя полгода. 29 января был арестован начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец, а также оперативники Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Коновалов пока единственный из экс-полицейских, о котором известно, что он признал вину. В показаниях Коновалова, которые цитировало издание Baza, бывший оперативник говорит, что получил указание подбросить Голунову наркотики в начале июня от Ляховца. Наркотики Коновалов взял из вещдоков по другому уголовному делу. Незадолго до задержания журналиста оперативники начали за ним слежку, затем настигли его на Петровском бульваре, рядом с бизнес-центром «Цветной». Коновалов утверждает, что пока журналиста вели в полицейский автомобиль, оперативник подбросил вещества ему в рюкзак. Затем он же подбросил кокаин в шкаф во время обыска в квартире Голунова.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Иван Голунов, суд
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