Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова

По словам следователя, Коновалов дал признательные показания. Бывшего сотрудника МВД перевели под домашний арест

Денис Коновалов (слева) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему оперативнику УВД по ЗАО Москвы Денису Коновалову, обвиняемому в превышении полномочий в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Коновалова отправили под домашний арест до 29 марта.

На заседании следователь Олег Шачнев рассказал, что после ареста Коновалов «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела», и это позволяет говорить о том, что обстоятельства, ставшие причиной его заключения под стражу, «существенно изменились». Вместе с тем Коновалов по-прежнему может повлиять на свидетелей или скрыться, поэтому его все же необходимо изолировать. Прокурор, адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин и защитник самого оперативника ходатайство следователя поддержали. Сам бывший полицейский кратко заявил, что тоже согласен.

Спецкор издания Meduza Иван Голунов был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков 6 июня прошлого года и был отправлен под домашний арест. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении его дела и о том, что обстоятельства его задержания будут тщательно проверены. Голунов связывал свое задержание с подготовкой расследования о связях руководства столичного управления ФСБ с ритуальным бизнесом.