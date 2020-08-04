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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле

Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Корреспондент Meduza Иван Голунов не получал информацию о том, что следователи не нашли заказчика, который приказал полицейским подбросить ему наркотики.

«У меня пока нет такой информации. Подожду, когда мне официально это расскажут», — сказал РБК журналист.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что, по версии следствия, полицейские не выполняли чей-то заказ, когда подбросили Голунову наркотики.

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Защитник одного из обвиняемых Алексей Коврижкин также заявил, что никакого заказчика не было. Однако адвокат Голунова Сергей Бадамшин назвал эту информацию «глупым взбросом».

Иван Голунов был задержан в июне прошлого года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позднее обвинения были сняты за неимением доказательств вины. Спустя несколько месяцев президент России Владимир Путин заявил, что в отношении пятерых полицейских, участвовавших в задержании Голунова, открыто уголовное дело.

Теги: Иван Голунов, наркотики, полицейские, следствие, новости
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