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Протесты в Белоруссии ,  
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СМИ узнали о блокировке десятков сайтов в Белоруссии

Среди ресурсов, доступ к которым оказался ограничен по решению властей, оказалась интернет-платформа «Голос», сообщил Tut.by. Она вела альтернативный подсчет голосов, поданных во время прошедших выборов президента республики
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Белоруссии ограничили доступ к нескольким десяткам сайтов, в том числе к ряду СМИ. Об этом сообщил портал Tut.by.

По его информации, при входе на некоторые сайты появляется предупреждение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом <...> «О средствах массовой информации».

Заблокированными в том числе оказались такие СМИ, как «Радио Свобода Беларусь» и украинское интернет-издание «Политнавигатор».

В список ресурсов попали и сайты бывших кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Также власти ограничили доступ к онлайн-платформе «Голос», разработчики которой вели альтернативный подсчет голосов на выборах президента Белоруссии. Этот сервис глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина назвала «теневым Центризбиркомом». По ее словам, платформа является политической аферой и преступным проектом, с помощью которого оппоненты действующей власти намерены дискредитировать выборы и устроить массовые беспорядки.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

На сайте «Голос», по его данным, зарегистрировались 1,26 млн человек. Для участия после голосования на выборах президента нужно было прислать фотографию своего бюллетеня с двух сторон, а фото паспорта или самого избирателя не требовалось. После того как ЦИК огласила официальные итоги выборов, согласно которым с 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, «Голос» опубликовал результаты своего подсчета.

«Выборы недействительны, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке. Итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов», — говорится в сообщении на сайте.

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По данным «Голоса», большая часть пришедших на выборы избирателей проголосовала за Светлану Тихановскую, которая, по данным ЦИК, получила 10,1% голосов. В то же время на сайте «Голоса» указано, что платформа не заменяет собой голосование и не является экзитполом.

В Белоруссии вновь заработал мобильный интернет
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проблемы с интернетом в Белоруссии начались еще 9 августа, в день выборов президента. Как сообщал корреспондент РБК, тогда при запуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты, а также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения.

Вновь мобильный интернет заработал через три дня, к утру 12 августа. Лукашенко отключение интернета объяснил действиями из-за границы. В частности, белорусский оператор «Белтелеком» сообщал о трудностях с доступом к интернету из-за роста множественных кибератак за пределами страны. Опрошенные РБК эксперты в числе других версий допускали, что отключения могли организовать и сами власти.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия
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