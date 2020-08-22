СМИ узнали о блокировке десятков сайтов в Белоруссии

Среди ресурсов, доступ к которым оказался ограничен по решению властей, оказалась интернет-платформа «Голос», сообщил Tut.by. Она вела альтернативный подсчет голосов, поданных во время прошедших выборов президента республики

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Белоруссии ограничили доступ к нескольким десяткам сайтов, в том числе к ряду СМИ. Об этом сообщил портал Tut.by.

По его информации, при входе на некоторые сайты появляется предупреждение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом <...> «О средствах массовой информации».

Заблокированными в том числе оказались такие СМИ, как «Радио Свобода Беларусь» и украинское интернет-издание «Политнавигатор».

В список ресурсов попали и сайты бывших кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Также власти ограничили доступ к онлайн-платформе «Голос», разработчики которой вели альтернативный подсчет голосов на выборах президента Белоруссии. Этот сервис глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина назвала «теневым Центризбиркомом». По ее словам, платформа является политической аферой и преступным проектом, с помощью которого оппоненты действующей власти намерены дискредитировать выборы и устроить массовые беспорядки.