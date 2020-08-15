Выборы в Белоруссии , 15 авг, 22:35
0
Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж
В Минске 15 августа как и всю прошедшую неделю продолжаются митинги. Один из них прошел у здания минского телецентра, куда на встречу с коллективами телеканалов приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. В Белоруссии продолжаются увольнения журналистов, некоторые из них заявили о возможной забастовке, так как недовольны результатами выборов и политикой государства в отношении цензуры в СМИ. Как проходил митинг — в фоторепортаже РБК.
Протестующие собрались у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске вечером, 15 августа
По оценке корреспондента РБК, там собралось несколько сотен человек
Около 18:00 к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт (слева на фото). Под крики людей «Правду!» и «Позор!» они зашли в здание
Собравшиеся выступали против результатов выборов, а также за правдивое освещение событий в стране.
Большинство государственных телеканалов не показывали, что происходило в стране в последние несколько дней. Так, например, вечером 10 августа, во время столкновений на улице Притыцкого, где погиб человек, на информационном канале Беларусь 24 показывали репортаж о подготовке сборной по биатлону к предстоящей Олимпиаде, а на телеканале Беларусь 1 — мелодраму «Ангелина» и российский сериал «След»
Около 18:30 в здание зашел ОМОН
Охрана у Белтелерадио
Волонтеры у здания собирали подписи в поддержку забастовки. В списке у одного из волонтеров, который видел корреспондент РБК, 40 фамилий
Работники телецентра, присоединившиеся к протестующим