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Выборы в Белоруссии ,  
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Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж

В Минске 15 августа как и всю прошедшую неделю продолжаются митинги. Один из них прошел у здания минского телецентра, куда на встречу с коллективами телеканалов приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. В Белоруссии продолжаются увольнения журналистов, некоторые из них заявили о возможной забастовке, так как недовольны результатами выборов и политикой государства в отношении цензуры в СМИ. Как проходил митинг — в фоторепортаже РБК.
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Протестующие собрались у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске вечером, 15 августа
 
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
По оценке корреспондента РБК, там собралось несколько сотен человек
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Около 18:00 к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт (слева на фото). Под крики людей «Правду!» и «Позор!» они зашли в здание


 
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Собравшиеся выступали против результатов выборов, а также за правдивое освещение событий в стране.
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Большинство государственных телеканалов не показывали, что происходило в стране в последние несколько дней. Так, например, вечером 10 августа, во время столкновений на улице Притыцкого, где погиб человек, на информационном канале Беларусь 24 показывали репортаж о подготовке сборной по биатлону к предстоящей Олимпиаде, а на телеканале Беларусь 1 — мелодраму «Ангелина» и российский сериал «След»
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Около 18:30 в здание зашел ОМОН
Фото: cnkrusv / Twitter
Фото: cnkrusv / Twitter
Охрана у Белтелерадио
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Волонтеры у здания собирали подписи в поддержку забастовки. В списке у одного из волонтеров, который видел корреспондент РБК, 40 фамилий
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Работники телецентра, присоединившиеся к протестующим
 

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Теги: мультимедиа, Белоруссия
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