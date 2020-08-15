Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж

Протестующие собрались у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске вечером, 15 августа



По оценке корреспондента РБК, там собралось несколько сотен человек

Около 18:00 к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт (слева на фото). Под крики людей «Правду!» и «Позор!» они зашли в здание







Собравшиеся выступали против результатов выборов, а также за правдивое освещение событий в стране.

Большинство государственных телеканалов не показывали, что происходило в стране в последние несколько дней. Так, например, вечером 10 августа, во время столкновений на улице Притыцкого, где погиб человек, на информационном канале Беларусь 24 показывали репортаж о подготовке сборной по биатлону к предстоящей Олимпиаде, а на телеканале Беларусь 1 — мелодраму «Ангелина» и российский сериал «След»

Около 18:30 в здание зашел ОМОН

Охрана у Белтелерадио

Волонтеры у здания собирали подписи в поддержку забастовки. В списке у одного из волонтеров, который видел корреспондент РБК, 40 фамилий