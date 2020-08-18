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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии не вышла «Комсомольская правда» с фото митинга на обложке

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии утром 18 августа не поступил к подписчикам и в киоски. Об этом издание сообщило на своем сайте.

«Мы долго работали над этим номером и поздно сдали его в печать. В последние две недели это не мешало нам печатать газету. Но этой ночью случилась еще одна беда — в типографии Дома печати сломалась печатная машина», — отмечает редакция газеты.

На первую полосе выпуска газеты от 18 августа журналисты поместили фотографию с митинга несогласных с результатами выборов в Белоруссии, который проходил 16 августа у стелы «Минск — город герой». Его сопроводили надписью «Воскресный «Марш за свободу» стал самой массовой акцией в истории Беларуси».

Государственное телевидение Белоруссии показало протесты у стелы в Минске
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Комсомольская правда» отмечает, что редакция сделает все для того, чтобы газета дошла до читателей. С утра 18 августа журналисты начали искать новую типографию, которая смогла бы отпечатать 21 тыс. экземпляров.

Газета пишет, что такую типографию уже удалось найти, она поступит в киоски 19 августа. «Мы будем продавать тираж и через редакционную торговую точку», — добавили в издании.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую поддержали лишь 10,1% избирателей. Штаб Тихановской не признает итоги голосования и считает, что они не соответствуют действительности, добавляя, что за соперницу Лукашенко проголосовали 70–80%.

Очередной митинг несогласных с результатами выбор начался 16 августа после акции сторонников Лукашенко. По оценкам корреспондента РБК, к стеле «Минск — город герой» пришли несколько десятков тысяч человек. Как указывало издание Tut.by, там собрались не менее 200 тыс. человек.

Теги: Белоруссия, СМИ, «Комсомольская правда»
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