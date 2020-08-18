В Белоруссии не вышла «Комсомольская правда» с фото митинга на обложке

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии утром 18 августа не поступил к подписчикам и в киоски. Об этом издание сообщило на своем сайте.

«Мы долго работали над этим номером и поздно сдали его в печать. В последние две недели это не мешало нам печатать газету. Но этой ночью случилась еще одна беда — в типографии Дома печати сломалась печатная машина», — отмечает редакция газеты.

На первую полосе выпуска газеты от 18 августа журналисты поместили фотографию с митинга несогласных с результатами выборов в Белоруссии, который проходил 16 августа у стелы «Минск — город герой». Его сопроводили надписью «Воскресный «Марш за свободу» стал самой массовой акцией в истории Беларуси».