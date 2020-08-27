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МВД объяснило проверкой документов доставку журналистов в минскую милицию

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Журналисты, которых ранее задержали в Минске на площади Свободы, были доставлены в местное РУВД для проверки документов. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — сказано в сообщении.

Чемоданова отметила, что журналисты зарегистрированных СМИ и их иностранные коллеги, которых аккредитовал при МИД, будут отпущены.

В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов
Общество
Задержание журналистов&nbsp;на площади Свободы в Минске

Ранее Reuters сообщило, что на площади Свободы в Минске задержали около 20 журналистов. В их число вошли фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев, журналистка издания «Наша нива», корреспонденты Tut.by.

Материал дополняется

Теги: СМИ, журналисты, Белоруссия
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