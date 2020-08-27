В редакции The Village Беларусь в Минске прошли обыски
Сотрудники Департамента финансовых расследований Белоруссии провели обыски в помещениях The Village Беларусь, сообщила РБК главный редактор издания Евгения Сугак.
«Обыск проходит в том числе в рекламном агентстве Vondel, совладелец которого является издателем The Village. Сотрудники ДФР увезли его. Это один общий офис — и редакция, и агентство. Пока нет подробностей, но очевидно, что это связано с общей ситуацией в стране и зачисткой всех несогласных. Сайт The Village заблокирован уже полторы недели по требованию ОАЦ», — сказала она.
ОАЦ — это Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии, ранее учреждение называлось Государственный центр безопасности информации. По информации на сайте организации, это государственный орган, который осуществляет регулирование деятельности по обеспечению защиты секретной и другой информации государственной важности «от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий».
В пресс-службе Комитета госконтроля не смогли РБК оперативно предоставить информацию.