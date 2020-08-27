В редакции The Village Беларусь в Минске прошли обыски

Накануне белорусские силовики пришли с обыском в дом Валерия Цепкало, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах в Белоруссии.

Валерий Цепкало был одним из основателей Парка высоких технологий в Белоруссии, направленного на развитие ИТ-бизнеса. На рубеже веков он был послом Белоруссии в США и Мексике. Цепкало стал одним из кандидатов, которому ЦИК отказала в регистрации на выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, из 100 тыс. необходимых подписей у Цепкало были действительны только около 75 тыс. Также белорусская ЦИК отказала в регистрации на выборы блогеру Сергею Тихановскому и бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарику. В отношении Тихановского и Бабарико возбудили уголовные дела и арестовали их, сами они не признали вины.

Цепкало выехал из Белоруссии, позже он объяснил, что получил информацию о подготовке его задержания.

13 августа поступили сообщения об обысках в минских офисах «Яндекса» и Uber. В тот же день силовики покинули офис «Яндекса» в Минске, сообщил РБК представитель компании. «Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. — РБК). Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — рассказал тогда собеседник РБК.

На следующий день издание The Bell сообщило, что «Яндекс» эвакуирует своих работников из республики или в загородные дома под Минском. В компании на это ответили, что офис уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают в удаленном режиме и продолжают это делать, часть из них выехала из города.