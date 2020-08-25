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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Центра Гамалеи назвал дату начала новых испытаний вакцины от COVID

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Новые клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, начнутся 4–5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

«Планируется, что до 3 сентября она должна поступить во все центры, где будет проводиться исследование», — сказал он, отметив, что сама вакцинация добровольцев начнется через один-два дня после этого.

Ранее Минздрав сообщил, что Центру имени Гамалеи разрешили провести пострегистрационные испытания вакцины. Как указывало ведомство, участие в них примут 40 тыс. добровольцев, они должны быть старше 18 лет. Гинцбург 16 августа отмечал, что третий, пострегистрационный этап испытаний препарата пройдет в Московском регионе, поскольку там есть необходимая инфраструктура для того, чтобы провести исследования и учет.

Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» получила торговое название «Спутник V». О ее регистрации 11 августа заявил президент Владимир Путин, отметив, что это первая в мире вакцина от COVID-19. Она состоит из двух компонентов (два флакона по 0,5 мл) и вводится внутримышечно. В Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что уже получили заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцина доказала свою безопасность и эффективность во время клинических испытаний. На следующий день после объявления о регистрации вакцины он сообщал, что планирует сделать прививку, как только она будет выпущена.

Минздрав заявил о первоочередной вакцинации медиков от коронавируса
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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На данный момент прививку от COVID-19 сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также одна из дочерей президента России Владимира Путина.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Еще одну российскую вакцину от коронавируса разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным Роспотребнадзора, клинические испытания препарата закончатся в сентябре.

Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация
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