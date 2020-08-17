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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав заявил о первоочередной вакцинации медиков от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Медицинские работники, а также лица, находящиеся в группе риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«В первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска — прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. В ведомстве пояснили, что регистрация вакцины «Спутник V» выдана в ограниченном режиме, которая разрешает оборот препаратов важных в условиях ЧС.

Помимо медработников, в группу риска, по мнению ВОЗ, входят пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца).

В субботу, 15 августа, Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина для внутримышечного применения сначала будет поставляться в несколько российских регионов. Она будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года.

О регистрации первой отечественной вакцины от COVID-19 объявил президент Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что препарат создает устойчивый иммунитет и не дает серьезных побочных эффектов. Глава государства добавил, что одна из его дочерей сделала себе инъекцию вакцины, после чего у нее два дня незначительно повышалась температура.

Как сообщало руководство Центра Гамелеи, необходимое для жителей России количество доз вакцины от коронавирусной инфекции может быть готово в течение 9–12 месяцев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минздрав, COVID-19, вакцина
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