Роспотребнадзор назвал дату завершения испытаний вакцины центра «Вектор»

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует завершить клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре 2020 года. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Документы на регистрацию вакцины будут поданы непосредственно после завершения второго этапа клинического исследования», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство планирует завершить процедуры по регистрации вакцины в октябре, чтобы в ноябре перейти к производству вакцины и проведению пострегистрационных клинических исследований (третья фаза).

Центр «Вектор» сообщал 17 августа, что проводит второй этап испытаний вакцины. Исследования начались 27 июля.