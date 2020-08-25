Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19

Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины. В нем примут участие 40 тыс. человек, оно начнется 4-5 сентября

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V». — РБК) ее разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — указано в сообщении.

В исследовании будут задействованы 40 тыс. добровольцев, всем им должно быть больше 18 лет. Участие в исследовании будет длиться полгода со дня вакцинации, оно пройдет на базе московских медучреждений.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября, вакцина будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября. Его слова приводит московский оперативный штаб по борьбе с вирусом. Для исследований уже готовы 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. Планируется, что производить препарат будут компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм».