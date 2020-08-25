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Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19

Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины. В нем примут участие 40 тыс. человек, оно начнется 4-5 сентября
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V». — РБК) ее разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — указано в сообщении.

В исследовании будут задействованы 40 тыс. добровольцев, всем им должно быть больше 18 лет. Участие в исследовании будет длиться полгода со дня вакцинации, оно пройдет на базе московских медучреждений.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября, вакцина будет доставлена в клиники Москвы 3 сентября. Его слова приводит московский оперативный штаб по борьбе с вирусом. Для исследований уже готовы 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. Планируется, что производить препарат будут компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм».

Центр Гамалеи опубликовал противопоказания к вакцине от COVID-19
Общество
Фото: пресс-служба АФК «Система»

«Гам-Ковид-Вак» стала первой в России и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Об этом 11 августа объявил президент Владимир Путин. Вакцина предназначена для внутримышечного введения и состоит из двух компонентов в флаконах по 0,5 мл. Александр Гинцбург пообещал, что иммунитет, который появится у человека после вакцинации, будет продолжаться около двух лет.

Он также сообщал, что основная масса наработанной вакцины будет использована в ходе пострегистрационного исследования. «После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка — две-три недели, может быть месяц», — отмечал Гинцбург.

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В центре Гамалеи сообщали, что вакцина будет противопоказана людям с гиперчувствительностью к какому-то из ее компонентов, а также тем, у кого имеются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Препарат будет запрещено вводить беременным женщинам и людям младше 18 лет.

Авторы: Ксения Аскерова, Егор Губернаторов, Мария Лисицына
Теги: Минздрав, коронавирус, COVID-19, вакцина
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