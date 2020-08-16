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Центр Гамалеи сообщил детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса начнется в течение десяти дней, сообщили в Центре Гамалеи. В исследовании, которое пройдет в Московском регионе, будут участвовать несколько десятков тысяч человек
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

Третий этап исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может начаться в течение семи—десяти дней. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи — максимум десяти дней это все начнется», — сказал ученый.

По словам Гинцбурга, третий этап испытаний вакцины пройдет в Московском регионе, поскольку здесь «есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет».

«Это будет несколько десятков тысяч человек. Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее», — сообщил глава Центра Гамалеи.

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19
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Фото: АГН «Москва»

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V») президент Владимир Путин объявил 11 августа. Препарат разработал московский Центр Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов, которые находятся в двух флаконах по 0,5 мл, и вводится внутримышечно.

Этот препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года, сообщил Гинцбург. По его словам, необходимое для России количество доз будет произведено в течение года. Первыми вакцину получат 10–15 регионов.

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Согласно опросу сервиса «Справочник врача», большинство медиков не доверяют новому препарату. Из более чем 3 тыс. участников исследования 52% ответили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, 66% опрошенных заявили о недостаточном количестве данных о ее эффективности, а 48% смутило то, что создать препарат удалось за слишком короткий срок. В Минздраве реакцию на появление вакцины назвали нормальной, отметив, что на получение доверия к препаратам обычно уходит несколько лет.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, вакцина
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