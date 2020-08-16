Центр Гамалеи сообщил детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса начнется в течение десяти дней, сообщили в Центре Гамалеи. В исследовании, которое пройдет в Московском регионе, будут участвовать несколько десятков тысяч человек

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

Третий этап исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может начаться в течение семи—десяти дней. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи — максимум десяти дней это все начнется», — сказал ученый.

По словам Гинцбурга, третий этап испытаний вакцины пройдет в Московском регионе, поскольку здесь «есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет».

«Это будет несколько десятков тысяч человек. Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее», — сообщил глава Центра Гамалеи.