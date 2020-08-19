Меркель сообщила об отказе Лукашенко говорить с ней

Канцлер ФРГ сказала, что пыталась организовать беседу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот отказался. Меркель указала, что на выборах «несомненно» были массовые нарушения и призвала власть к диалогу внутри страны

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от переговоров о ситуации в республике с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила канцлер по итогам онлайн-встречи лидеров Европейского союза. Трансляцию ее выступления вел Der Spiegel.

«Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он отклонял его», — сказала Меркель.

Также Меркель сообщила, что Германия не признает результаты выборов в Белоруссии. «Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — указала канцлер.

По словам Меркель, сейчас нет сомнений в том, что на выборах были массовые нарушения. Власти должны освободить всех задержанных и согласиться на диалог, как требует оппозиция, указала канцлер.

Также Меркель подчеркнула, что кризис в Белоруссии должен быть решен без вмешательства других стран. При этом в организации диалога внутри страны могла бы помочь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметила она. Вмешательство со стороны России, по мнению Меркель, усложнило бы ситуация в стране.