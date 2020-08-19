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Выборы в Белоруссии ,  
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Меркель сообщила об отказе Лукашенко говорить с ней

Канцлер ФРГ сказала, что пыталась организовать беседу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот отказался. Меркель указала, что на выборах «несомненно» были массовые нарушения и призвала власть к диалогу внутри страны
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от переговоров о ситуации в республике с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила канцлер по итогам онлайн-встречи лидеров Европейского союза. Трансляцию ее выступления вел Der Spiegel.

«Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он отклонял его», — сказала Меркель.

Также Меркель сообщила, что Германия не признает результаты выборов в Белоруссии. «Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — указала канцлер.

По словам Меркель, сейчас нет сомнений в том, что на выборах были массовые нарушения. Власти должны освободить всех задержанных и согласиться на диалог, как требует оппозиция, указала канцлер.

Также Меркель подчеркнула, что кризис в Белоруссии должен быть решен без вмешательства других стран. При этом в организации диалога внутри страны могла бы помочь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметила она. Вмешательство со стороны России, по мнению Меркель, усложнило бы ситуация в стране.

Накануне, 18 августа, Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы канцлер указала, что руководство страны должно «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса» и не допустить насилия. Путин, в свою очередь, подчеркнул «неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики».

Лукашенко счел, что переговоры по ситуации в стране с Меркель не необходимы. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт отметила, что президент проводит беседы по этому вопросу с российским коллегой, а параллельное обсуждение будет «несолидным».

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«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — заявила Эйсмонт.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протестные акции в Белоруссии продолжатся с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10%. Штаб Тихановской не признал официальные результаты, ее сторонники обвинили власти в фальсификации голосования.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, задержаниями. В ходе беспорядков трое человек погибли. К протестам присоединились рабочие крупных промышленных предприятий. 

Из-за насилия к демонстрантам главы МИД стран ЕС решили ввести санкции против ответственных за выборы чиновников.«Итоги выборов должны быть пересмотрены, и те люди, которые доказано применяли жесткость против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям», — указал 14м августа глава МИД ФРГ Хайко Маас. 

Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков
Политика
Фото: Misha Friedman / Getty Images

19 августа оппозиция создала президиум координационного совета по передаче власти в Белоруссии. Соратница Тихановской Мария Колесникова в интервью РБК сообщила, что орган должен «объединить представителей разных слоев населения и разных сообществ для того, чтобы вырабатывать впоследствии механизмы и инструменты для транзита власти». Лукашенко расценил создание совета как попытку захвата власти. 

При участии: Анастасия Батманова
Теги: Ангела Меркель, Белоруссия
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