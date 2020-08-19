СМИ сообщили о гибели получившего ранение во время протестов в Бресте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Фонд Хабенского сообщил о взломе почты директора и сотрудников Общество, 13:21 Как пандемия сделала многие процессы эффективнее Pro, 13:13 В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Фоторепортаж Общество, 13:09  Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута» Бизнес, 13:06 Как технологии облегчают жизнь людям с инвалидностью Партнерский материал, 13:04 Украина заявила о непричастности к операции «боевиков ЧВК» в Белоруссии Политика, 12:58 Глава Башкирии допустил выкуп акций претендента на Куштау после протестов Общество, 12:55 МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода Общество, 12:48 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 12:48 Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии военных из других стран Политика, 12:47 Telegram-канал опубликовал стикеры в поддержку Лукашенко с овцами и ОМОН Общество, 12:44 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:40 Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран Общество, 12:40 «Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера Спорт, 12:40
Выборы в Белоруссии ,  
0 

СМИ сообщили о гибели получившего ранение во время протестов в Бресте

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В военном госпитале Минска скончался Геннадий Шутов, который принимал участие в протестных акциях. Об этом сообщает Tut.by.

По данным портала, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов возле Московской администрации Бреста.

«Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10:20 по местному времени (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter