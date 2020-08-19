СМИ сообщили о гибели получившего ранение во время протестов в Бресте

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В военном госпитале Минска скончался Геннадий Шутов, который принимал участие в протестных акциях. Об этом сообщает Tut.by.

По данным портала, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов возле Московской администрации Бреста.

«Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10:20 по местному времени (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.

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