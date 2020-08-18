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Меркель обсудила с Путиным отказ Белоруссии от насилия на протестах

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с российским президентом Владимиром Путиным сложившуюся в Белоруссии ситуацию, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

В ходе беседы Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия против мирных протестующих, освободить политических заключенных и «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Материал дополняется

Теги: Ангела Меркель
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