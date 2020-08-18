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Курс доллара на 19 августа USD ЦБ: 73,43 (+0,46)

Курс евро на 19 августа EUR ЦБ: 87,34 (+0,87)

«Локомотив» отреагировал на информацию об аренде Смолова в «Фенербахче»

Как спрос на продукты питания в России поменялся из-за COVID

ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках

Гибрид с молоком: как генетика влияет на вкус и стоимость продуктов

Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека

«Даже легенды ошибаются». Почему Уоррен Баффет купит биткоин

Меркель обсудила с Путиным отказ Белоруссии от насилия на протестах

Умер родственник и полный тезка писателя Бориса Пастернака

МИД Польши предупредил об угрозе связать Белоруссию с Россией санкциями

Диплом мечты: когда образовательный кредит пойдет на пользу

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

НАМИ полностью рассекретил дизайн первого внедорожника Aurus

Судмедэксперт в суде назвал причины смерти погибшего в аварии с Ефремовым