Выборы в Белоруссии , 18 авг, 12:28
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Меркель обсудила с Путиным отказ Белоруссии от насилия на протестах
Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с российским президентом Владимиром Путиным сложившуюся в Белоруссии ситуацию, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
В ходе беседы Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия против мирных протестующих, освободить политических заключенных и «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».
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