Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Прямой разговор с канцлером Германии власти Белоруссии считают несолидным и бесполезным

Александр Лукашенко, Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — сообщила Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель. Президент Белоруссии провел уже несколько телефонных переговоров с Путиным, координируя свои действия в рамках заключенных договоров.

«Ну, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно», — сказала Эйсмонт.