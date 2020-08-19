Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Лавров счел неидеальными прошедшие в Белоруссии выборы Политика, 14:48 Совет шефов воинских частей назвал имя погибшего в Сирии генерала Общество, 14:39 Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово» Политика, 14:35 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 14:35 Пресненский суд эвакуировали во время заседания делу Ефремова Общество, 14:33 СМИ узнали о проверке свидетеля Ефремова на поставку ему наркотиков Общество, 14:27 В Курске умерла по ошибке отправленная в морг женщина Общество, 14:27 Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов Политика, 14:21 В Кремле заявили об отсутствии данных по самолету ФСБ в Минске Политика, 14:17 Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов Политика, 14:15 Компьютер для корпораций: как сделать правильный выбор РБК и Intel vPro, 14:06 «Ростелеком» разработает систему голосования на блокчейне по заказу ЦИК Крипто, 14:00 Руцкой фразой «поезд ушел» описал политическую карьеру Лукашенко Политика, 14:00 Омоновец и Святой Лучини: как художники изображают Александра Лукашенко Стиль, 13:54
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Прямой разговор с канцлером Германии власти Белоруссии считают несолидным и бесполезным
Александр Лукашенко, Владимир Путин и Ангела Меркель
Александр Лукашенко, Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — сообщила Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель. Президент Белоруссии провел уже несколько телефонных переговоров с Путиным, координируя свои действия в рамках заключенных договоров.

«Ну, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно», — сказала Эйсмонт.

Меркель обсудила с Путиным отказ Белоруссии от насилия на протестах
Политика
Ангела Меркель

«Каким может быть от него [разговора] эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии», — уточнила пресс-секретарь.

Во вторник, 18 августа, Меркель позвонила Путину, и они обсудили ситуацию в Белоруссии. В ходе беседы канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия против мирных протестующих, освободить политических заключенных и «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Кремль сообщил, что во время разговора Путин заявил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. «С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — сообщила пресс-служба президента.

В Германии опровергли звонок Меркель Лукашенко
Политика

О недопустимости давления на Минск Путин также заявил в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорилось в сообщении на сайте Кремля.

О разговоре с Путиным по Белоруссии сообщил также председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — написал глава Евросовета по итогам разговора.

На 19 августа назначено заседание Евросовета по Белоруссии, встреча c участием глав государств и правительств стран ЕС началась в режиме видеоконференции.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Лукашенко, Ангела Меркель, Владимир Путин
Материалы по теме
Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов
Политика
Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов
Политика
Руцкой фразой «поезд ушел» описал политическую карьеру Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter