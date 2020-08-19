Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — сообщила Эйсмонт.
Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель. Президент Белоруссии провел уже несколько телефонных переговоров с Путиным, координируя свои действия в рамках заключенных договоров.
«Ну, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно», — сказала Эйсмонт.