Пресненский суд эвакуировали во время заседания делу Ефремова

Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда во время эвакуации (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Судебное заседание по делу об аварии с участием актера Мхаила Ефремова прервали из-за сообщения о минировании здания, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на корреспондентов сообщают, что во время заседания по громкой связи прозвучало объявление о срочной эвакуации.

«Возобновили работу, заседание будет продолжено в 14.30», — сообщил РБК представитель суда.

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