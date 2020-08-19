Авария с участием Ефремова , 19 авг, 14:33
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Пресненский суд эвакуировали во время заседания делу Ефремова
Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда во время эвакуации
Судебное заседание по делу об аварии с участием актера Мхаила Ефремова прервали из-за сообщения о минировании здания, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.
«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на корреспондентов сообщают, что во время заседания по громкой связи прозвучало объявление о срочной эвакуации.
«Возобновили работу, заседание будет продолжено в 14.30», — сообщил РБК представитель суда.
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