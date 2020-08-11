Появилось видео госпитализации Ефремова из суда с подозрением на инсульт

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Телеканал РБК показал в эфире видеозапись госпитализации из Пресненского суда с подозрением на инсульт актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в Москве.

На кадрах видно, как несколько полицейских, спускаясь по ступенькам суда, выносят актера на носилках, а затем кладут его на медицинскую тележку. Впоследствии Ефремова погрузили в машину скорой помощи.

Во вторник, 11 августа, во время заседания по делу об участии Ефремова в ДТП, актер был госпитализирован из здания суда. «То, что мне известно — известно со слов врачей из бригады скорой помощи. Они увезли его, как я поняла, в реанимацию с подозрением на инсульт. В больницу нас не пустили, потому что там карантин. Стало плохо ему еще вчера, вчера он от госпитализации отказался», — заявила РБК адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская.

Накануне в беседе с РБК другой адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. По его словам, у актера возникли проблемы с сердцем. Актеру 9 августа вызывали скорую помощь, но он отказался от госпитализации.

В конце июня Пашаев заявил, что его подзащитный перенес сердечный приступ. Тогда адвокат утверждал, что актер также отказался от услуг скорой помощи. По словам Пашаева, актер находился в подавленном состоянии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Мужчина получил множественные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, однако на следующий день он скончался. Согласно результатам медэкспертизы, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца. 30 июля суд продлил домашний арест актера до 22 января 2021 года.

Представитель семьи Захарова Александр Добровинский сообщил о том, что сначала актер признал вину, а затем отказался от своих слов.

На судебном заседании, состоявшемся 5 августа, актер не признал свою вину. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» — заявил тогда Ефремов.