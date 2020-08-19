Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о смертельном ДТП, доставили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ждем адвокатов и будем начинать судебное заседание», — сказали в пресс-службе.

Ефремова госпитализировали во время заседания 11 августа. У него выявили «повторные транзиторные ишемические атаки» (нарушение кровообращения головного мозга, вызывает неврологические симптомы, которые обычно длятся менее часа), сообщал РЕН ТВ со ссылкой на диагноз, поставленный в Боткинской больнице. Через два дня после госпитализации актера выписали.