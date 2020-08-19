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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о смертельном ДТП, доставили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ждем адвокатов и будем начинать судебное заседание», — сказали в пресс-службе.

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Ефремова госпитализировали во время заседания 11 августа. У него выявили «повторные транзиторные ишемические атаки» (нарушение кровообращения головного мозга, вызывает неврологические симптомы, которые обычно длятся менее часа), сообщал РЕН ТВ со ссылкой на диагноз, поставленный в Боткинской больнице. Через два дня после госпитализации актера выписали.

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ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В результате полученных травм он умер в больнице.

Согласно экспертизе, актер находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Актеру предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он не признает, объясняя тем, что не помнит аварию.

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Теги: Михаил Ефремов, Пресненский суд Москвы, авария, новости
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