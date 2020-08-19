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СМИ узнали о проверке свидетеля Ефремова на поставку ему наркотиков

Татьяна Беркович (слева)
Татьяна Беркович (слева) (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Правоохранительные органы проверяют Татьяну Беркович, которая выступает на суде свидетелем защиты актера Михаила Ефремова, на причастность к поставке ему наркотиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство ТАСС.

«Расследование дела о наркотиках продолжается. На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович», — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Mash пишет, что Татьяна Беркович стала подозреваемой по делу о незаконном обороте наркотиков. «Подозревают, что именно она угостила Михаила веществами перед его роковым заездом», — пишет Mash.

Материал дополняется.

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