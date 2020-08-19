СМИ узнали поставленный Ефремову диагноз

У актера Михаила Ефремова, ранее госпитализированного с судебного заседания, не было инсульта, о котором говорили его адвокаты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на диагноз артиста, поставленный в Боткинской больнице Москвы.

Согласно оказавшимся у телеканала медицинским документам, Ефремову диагностировали «повторные транзиторные ишемические атаки» (нарушение кровообращения головного мозга, вызывает неврологические симптомы, которые обычно длятся менее часа). По сообщению РЕН ТВ, у актера также выявили другие заболевания, в частности проблемы с сосудами и легкими, однако канал не стал раскрывать прочие подробности, ссылаясь на врачебную тайну.

Ефремова госпитализировали во время заседания 11 августа. Перед этим он не мог самостоятельно выйти из машины и подняться в здание суда, артист хромал на одну ногу. Спустя два дня после госпитализации Ефремова выписали. Адвокат артиста Эльман Пашаев уточнял, что он лежал в Боткинской больнице, в самом медучреждении информацию не подтверждали.

Адвокат актера Елизавета Шаргородская заявляла со ссылкой на врачей бригады скорой помощи, что у Ефремова подозревали инсульт. Пашаев позже заявил, что артист действительно его перенес.