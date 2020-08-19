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Авария с участием Ефремова ,  
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СМИ узнали поставленный Ефремову диагноз

У актера Михаила Ефремова, ранее госпитализированного с судебного заседания, не было инсульта, о котором говорили его адвокаты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на диагноз артиста, поставленный в Боткинской больнице Москвы.

Согласно оказавшимся у телеканала медицинским документам, Ефремову диагностировали «повторные транзиторные ишемические атаки» (нарушение кровообращения головного мозга, вызывает неврологические симптомы, которые обычно длятся менее часа). По сообщению РЕН ТВ, у актера также выявили другие заболевания, в частности проблемы с сосудами и легкими, однако канал не стал раскрывать прочие подробности, ссылаясь на врачебную тайну.

Адвокат сообщил о нарушениях речи у Ефремова
Общество
Эльман Пашаев

Ефремова госпитализировали во время заседания 11 августа. Перед этим он не мог самостоятельно выйти из машины и подняться в здание суда, артист хромал на одну ногу. Спустя два дня после госпитализации Ефремова выписали. Адвокат артиста Эльман Пашаев уточнял, что он лежал в Боткинской больнице, в самом медучреждении информацию не подтверждали.

Адвокат актера Елизавета Шаргородская заявляла со ссылкой на врачей бригады скорой помощи, что у Ефремова подозревали инсульт. Пашаев позже заявил, что артист действительно его перенес.

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
Общество
Михаил Ефремов

После выписки, по словам Пашаева, Ефремов находился в состоянии средней тяжести, у него наблюдались нарушение речи и онемение конечностей. Накануне актера привезли на очередное судебное заседание, во время слушания судья не раскрыла диагноз обвиняемого, заявив только, что по состоянию здоровья он может участвовать в заседании.

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В начале июля Ефремов не справился с управлением своего автомобиля и вылетел на встречную полосу в центре Москвы, врезавшись в фургон Lada. Водитель, бывший за его рулем, умер в больнице от травм, полученных в ДТП. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии наркотического и алкогольного обвинения.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Свою вину он не признает, объясняя, что не помнит аварию.

Теги: Михаил Ефремов, инсульт, диагноз
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
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