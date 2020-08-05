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Михаил Ефремов не признал свою вину в суде

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, не признал свою вину во время первого судебного заседания, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Пресненского суда, где проходит заседание по делу.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?», — заявил актер, уточнив, что ему понятно предъявленное обвинение.

Ефремова доставили в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП
Общество
Михаил Ефремов

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что актер не будет просить суд об особом порядке рассмотрения его дела из-за того, что не признает свою вину.

Автомобиль Ефремова 8 июня вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных трав Захаров умер в больнице. Экспертиза установила, что актер управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Суд поместил актера под домашний арест до 22 января 2021 года.

Теги: Михаил Ефремов, Пресненский суд Москвы, ДТП
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