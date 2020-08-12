В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

Фото: МВД Беларуси

В белорусском городе Барановичи машина сбила еще одного сотрудника милиции. Его госпитализировали, говорится в Telegram-канале пресс-службы МВД страны. Ранее ведомство сообщило, что в Минске автомобиль сбил сотрудника ГАИ.

Видео: МВД Беларуси / YouTube

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Наехавший на милиционера в Барановичах водитель автомобиля Great Wall Hover пытался скрыться.

ГАИ организовало погоню, сотрудники автоинспекции открыли огонь по машине и пробили колесо автомобиля. Водитель бросил транспорт и скрылся. В настоящее время его разыскивают, указывает МВД.